Названы сроки восстановления обоняния у переболевших COVID

Названы сроки восстановления обоняния у переболевших COVID
Чаще всего обоняние восстанавливается в течение одного-полутора месяцев. Фото: pixabay

Обычно дольше всего восстановление обоняния после перенесенного COVID-19 происходит у молодых женщин. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, у некоторых обоняние и вкус восстанавливаются в течение одного-полутора месяцев. Но есть пациенты, у которых этот процесс длится год и более.

Как сообщил ТАСС, профессор отметила, что пожилые люди реже жалуются на подобные последствия болезни, так как у них с возрастом снижается чувствительность вкусовых рецепторов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог предупредила об опасности кукурузы для переболевших COVID. Биодобавки с использованием данного продукта лучше не употреблять, потому что они могут сгущать кровь.

восстановление после коронавируса коронавирусная пандемия обоняние


 

Новости партнеров
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В субботу утром Петербург свободен от пробок
Названы сроки восстановления обоняния у переболевших COVID
Спасатели почти два часа тушили полыхающий дом в Солнечном
Фармацевта, торгующего веселящим газом, задержали на Короленко
Диетолог предупредила об опасности кукурузы для переболевших COVID
В субботу в Петербурге потеплеет до +22 градусов
В мире коронавирусом заразились более 215,3 млн человек
Перечислены льготы для россиян старше 70 лет