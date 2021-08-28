Названы сроки восстановления обоняния у переболевших COVID

Обычно дольше всего восстановление обоняния после перенесенного COVID-19 происходит у молодых женщин. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По ее словам, у некоторых обоняние и вкус восстанавливаются в течение одного-полутора месяцев. Но есть пациенты, у которых этот процесс длится год и более.
Как сообщил ТАСС, профессор отметила, что пожилые люди реже жалуются на подобные последствия болезни, так как у них с возрастом снижается чувствительность вкусовых рецепторов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог предупредила об опасности кукурузы для переболевших COVID. Биодобавки с использованием данного продукта лучше не употреблять, потому что они могут сгущать кровь.