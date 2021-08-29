В России за сутки коронавирус выявили у 19 286 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 19 286 человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 19 286 человек.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 882 827 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 797 случаях, за все время пандемии скончались 181 637 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 16 804 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация от COVID-19 может может улучшить состояние при постковидном синдроме.

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