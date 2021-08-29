В Ленобласти коронавирусом заразились еще 203 человека

В Ленобласти коронавирусом заразились еще 203 человека
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 203 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Излечились от COVID-19 – человек, два человека умерло. В регионе смертность от коронавируса два дня держится на одном и том же уровне. Смертность в Петербурге растёт второй день подряд после спада до 33 человек 27 августа.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 1 318 случаев. Лидирует Москова — 1 444 случая. На третьем месте Московская область — 914. Ленобласть заняла 33-ю строчку рейтинга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что смертность в России в июле выросла на 18,6% по сравнению с прошлым годом в результате существенного роста заболеваемости COVID-19.

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