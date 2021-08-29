В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина

Задержанных за нелегальный въезд в Японию обычно депортируют. Фото: pixabay.com

Задержанных за нелегальный въезд в Японию обычно депортируют. Фото: pixabay.com

Власти Японии задержали за незаконный въезд приплывшего за убежищем на остров Хоккайдо Вааса Феникса Нокарда.

Генконсульство России в японском Саппоро получило официальное уведомление от властей страны о задержании незаконно приплывшего с Курильских островов россиянина.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время проводятся разбирательство, как именно мужчина попал в Японию. Обычно задержанных за нелегальный въезд депортируют.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что расстояние между островами примерно 20 километров. Как россиянин плыл, не известно.