В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина

В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина
Задержанных за нелегальный въезд в Японию обычно депортируют. Фото: pixabay.com

Власти Японии задержали за незаконный въезд приплывшего за убежищем на остров Хоккайдо Вааса Феникса Нокарда.

Генконсульство России в японском Саппоро получило официальное уведомление от властей страны о задержании незаконно приплывшего с Курильских островов россиянина.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время проводятся разбирательство, как именно мужчина попал в Японию. Обычно задержанных за нелегальный въезд депортируют.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что расстояние между островами примерно 20 километров. Как россиянин плыл, не известно.

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