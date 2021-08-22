Посольство РФ выяснит обстоятельства о попросившем убежище в Японии россиянине

Как он плыл, не известно. Фото: pixabay.com

Как он плыл, не известно. Фото: pixabay.com

Посольство России в Японии выяснит, почему россиянин попросил убежище в Японии.

Из-за появившейся в японских СМИ информации об обратившемся к властям Саппоро россиянине, который якобы попросил политического убежища, посольство России в Японии и консульство России в Саппоро выясняют обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает посольство в Facebook.

Накануне россияне прибыл с российского острова Курильской на японский остров Хоккайдо, чтобы попросить убежища. Расстояние между островами примерно 20 километров. Как он плыл, не известно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японский актер из «Убить Билла» Сонни Тиба умер от коронавируса. Тиба полторы недели назад был госпитализирован в больницу с пневмонией. Его состояние оставалось без улучшений. У него диагностировали коронавирус, который и стал причиной его смерти.