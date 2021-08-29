Варнава призналась, почему не афишировала отношения с Хрусталевым

Роман Екатерины Варнавы и Дмитрия Хрусталева длился около года. Актриса раскрыла подробности отношений с телеведущим.

По словам Варнавы, в этом романе не обошлось без обид и недопониманий. Тем не менее артистам удалось сохранить дружеские отношения, они до сих пор продолжают работать вместе.

В какой-то момент пара даже собиралась зарегистрировать отношения, но до ЗАГСа знаменитости так и не дошли – слишком много противоречий возникло под конец отношений.

«Не афишировали наши отношения», – подчеркивает Варнава в эфире шоу Иды Галич на YouTube.

Актриса добавила, что скрыть отношения от широкой публики хотел именно Хрусталев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Екатерина Варнава рассказала, как уснула во время секса с Хрусталевым.