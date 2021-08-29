Стало известно, по каким школьным предметам хотят отменить оценки

В российских школах могут отменить пятибалльную систему оценок по некоторым предметам. Об этом рассказала замминистра просвещения Анастасия Зырянова.
Речь идет о таких предметах, как физкультура, изобразительное искусство и музыка. По словам представителя ведомства, оценку можно будет сменить на принцип «зачет-незачет».
Как сообщили «РИА Новости», пользоваться ли такой возможностью, родители решат в каждый конкретной школе.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День знаний, 1 сентября, в школах России для безопасности учащихся и учителей усилят противоэпидемиологические меры. При этом во время учебного года дети будут получать знания очно.