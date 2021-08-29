Стало известно, по каким школьным предметам хотят отменить оценки

Стало известно, по каким школьным предметам хотят отменить оценки
Вопрос об отказе от пятибалльной системы относится к компетенции школы. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В российских школах могут отменить пятибалльную систему оценок по некоторым предметам. Об этом рассказала замминистра просвещения Анастасия Зырянова.

Речь идет о таких предметах, как физкультура, изобразительное искусство и музыка. По словам представителя ведомства, оценку можно будет сменить на принцип «зачет-незачет».

Как сообщили «РИА Новости», пользоваться ли такой возможностью, родители решат в каждый конкретной школе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День знаний, 1 сентября, в школах России для безопасности учащихся и учителей усилят противоэпидемиологические меры. При этом во время учебного года дети будут получать знания очно.

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Стало известно, по каким школьным предметам хотят отменить оценки
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