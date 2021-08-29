Кратковременные дожди накроют Ленобласть 30 августа

Кратковременные дожди накроют Ленобласть 30 августа
В Ленобласти ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Понедельник встретит жителей Ленобласти кратковременными дождями.

В понедельник, 30 августа в 47-м регионе подует умеренный ветер восточных, северо-восточных направлений. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, местами похолодает до +5. Днем столбики термометров поднимутся до +17…+22 градусов.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь пройдет без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ожидается переменная облачность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, жителей Петербурга в первый день рабочей недели также ожидает теплая погода без существенных осадков.

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