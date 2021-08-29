Рогозин заявил, что Россия готова отразить любой удар, даже в космосе

Рогозин предположил, что в будущем войны будут происходить именно в космосе. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Рогозин предположил, что в будущем войны будут происходить именно в космосе. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова к отражению любого удара, в том числе в космосе.

Рогозин отметил в беседе с «Газетой.ру», что Россия пережила множество войн и колоссальных потерь, поэтому страна готова к отражению любого нападения, даже в космическом пространстве.

Глава корпорации предположил, что в будущем войны будут происходить именно в космосе.

«Если говорить о войнах будущего и о тех прогнозах, которые дают аналитики, серьезная война, если она когда-нибудь, не дай бог, начнется, начнется именно в космосе», — считает Рогозин.

Он объяснил, что любое государство попытается ослепить своего противника через космос, уничтожив его орбитальную группировку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Роскосмос» отправит на МКС двух космических туристов после 2023 года.