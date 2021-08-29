Норвежцам запретили справлять малую нужду в сторону России

На границе Норвегии с Россией установили знак, запрещающий справлять нужду в сторону России. Фото: pixabay

На границе Норвегии с Россией установили знак, запрещающий справлять нужду в сторону России. Фото: pixabay

Гражданам Норвегии запретили справлять малую нужду на границе с Россией. Нарушителям грозит крупный штраф.

На берегу реки Якобсельв, разделяющей Россию и Норвегию, установили предупредительный знак о запрете справлять нужду в сторону соседней страны, пишет The Moscow Times.

Знак поставили на смотровой площадке в районе деревни Гренсе Якобсельв, где часто останавливаются туристы. Подобных инцидентов пока не фиксировалось, однако таможенники сочли, что кто-то может захотеть справить нужду в этом месте после долгой дороги. Поэтому было принято решение дополнительно предупредить путешественников, хотя закон, запрещающий провокации на границах, введен еще с 1950 года.

Нарушителей ждут штрафы от €290.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали эстонца при попытке незаконно пересечь границу.