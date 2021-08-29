Жителей европейской части России предупредили о резком начале осени

Жителей европейской части России предупредили о резком начале осени
Особенно похолодание затронет жителей Северо-Запада. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что с 2 сентября в европейскую часть России придет резкое похолодание. Днем будет не больше 11-16 градусов тепла.

По словам синоптика, которые приводит ТАСС, с 2 сентября в Центральной России начнутся холодные дожди, сопровождаемые северным ветром. Ночная температура составит 8-13 градусов тепла, а дневная — 11-18 градусов.

Далее холодная погода будет только усиливаться. Ночами будет холодать до 3-8 градусов, а днем ожидается всего 7-12 градусов. Это ниже климатической нормы, ближе к октябрьским значениям.

Особенно похолодание затронет жителей Северо-Запада, где местами в период с 3 по 5 сентября ночью воздух будет остывать до 0-5 градусов тепла. Это значит, что возможен мокрый снег. Такие осадки ждут жителей Мурманской и Архангельской областей, Карелии, Коми, Вологодчины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что метеоролог рассказал, когда в Петербурге наступят осенние заморозки.

похолодание прогноз синоптик


 

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Жителей европейской части России предупредили о резком начале осени
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