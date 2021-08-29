В Ленобласти разыскивают 67-летнего местного жителя

Мужчина по имени Сергей не объявлялся уже несколько дней. Фото: скриншот Вконтакте

Мужчина по имени Сергей не объявлялся уже несколько дней. Фото: скриншот Вконтакте

Мужчина уехал на своем автомобиле в неизвестном направлении.

В Ленинградской области несколько дней разыскивают 67-летнего мужчину по имени Сергей. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в социальной сети «Вконтакте».

Известно, что мужчина выехал из поселка Саперное на своем «Пежо» в неизвестном положении. После этого его никто не видел, Сергей на связь не выходил. Пенсионер нормального телосложения, невысокий, у него серо-зеленые глаза, он носит очки.

Всех, кто знает какую-либо информацию про местоположения Сергея, просят обратиться к волонтерам или в полицию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дорожники Ленобласти разыскивают «призрачного» гонщика с камнями.