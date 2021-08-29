Медик рассказал, почему опасно лечиться народными методами

Медик рассказал, почему опасно лечиться народными методами
Некоторые народные рецепты опасны. Фото: pixabay.com

Врач заявил, что некоторые способы могут не только не помочь, но и навредить.

Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, чем опасны народные методы лечения простуды. Информацией он поделился в интервью радио Sputnik.

Эксперт заявил, что некоторые способы могут не только не вылечить, но и навредить, так что стоит быть внимательнее. Так, например, при болезни не стоит идти в баню или сауну – это может спровоцировать сильный отек. Лучше дать себе отдохнуть. Также не стоит вставлять себе ломтики чеснока или лука в ноздри – это станет причиной отек слизистой оболочки.

Во время болезни стоит обратиться за помощью к врачу, а не заниматься самолечением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у половины переболевших COVID обнаружилось новое заболевание.

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