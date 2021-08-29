Экс-супруг Пелагеи женился на дочери миллионера

Экс-супруг Пелагеи женился на дочери миллионера
Телегин женился на Гончар. Фото: скриншот Instagram

Свадьба прошла скромно и в узком кругу.

Бывший супруг певицы Пелагеи Иван Телегин женился на 33-летней Марии Гончар. Женщина является дочерью миллионера и владелицей турагентства. О свадьбе стало известно благодаря социальным сетям, где молодожены поделились снимками.

Спортсмен познакомился с Марией два года назад, когда еще был женат на Пелагее. В мае 2021 года он решился на предложение. Свадьбы вышла скромной и в узком кругу. Телегин и Гончар признаются, что хотят устроить еще одно торжество – на этот раз более роскошное.

Напоминаем, что до сих пор спортсмен не смог разделить имущество с бывшей супругой. Им предстоит не раз встретиться в суде – в том числе для того, чтобы выяснить, с кем останется общая дочь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пелагея отсудила у бывшего мужа всю недвижимость.

иван телегин пелагея свадьба


 

Новости партнеров
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экс-супруг Пелагеи женился на дочери миллионера
Олег Майами о жизни с Айзой: «Как в сумасшедшем доме»
В Калининском районе ищут «малолетних вандалов» в заброшенном здании
После аварии на Октябрьской скончался второй мотоциклист
Месси дебютировал в составе «ПСЖ»
Единственная такая: жительница Канады на год лишилась чувства голода
«Зенит» выдвинул требования перехода Азмуна в «Лион»
В «Саду на Неве» задержали студентов из-за фотовыставки