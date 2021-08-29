Экс-супруг Пелагеи женился на дочери миллионера

Свадьба прошла скромно и в узком кругу.

Бывший супруг певицы Пелагеи Иван Телегин женился на 33-летней Марии Гончар. Женщина является дочерью миллионера и владелицей турагентства. О свадьбе стало известно благодаря социальным сетям, где молодожены поделились снимками.

Спортсмен познакомился с Марией два года назад, когда еще был женат на Пелагее. В мае 2021 года он решился на предложение. Свадьбы вышла скромной и в узком кругу. Телегин и Гончар признаются, что хотят устроить еще одно торжество – на этот раз более роскошное.

Напоминаем, что до сих пор спортсмен не смог разделить имущество с бывшей супругой. Им предстоит не раз встретиться в суде – в том числе для того, чтобы выяснить, с кем останется общая дочь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пелагея отсудила у бывшего мужа всю недвижимость.