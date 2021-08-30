Россия победила в чемпионате мира по пляжному футболу: фоторепортаж Gazeta.SPb.ru

Сборная России победила в чемпионате мира по пляжному футболу. Фото: Gazeta.SPb/Михаил Киреев

Сборная России победила в чемпионате мира по пляжному футболу. Фото: Gazeta.SPb/Михаил Киреев

Сборная России по пляжному футболу выиграла домашний чемпионат мира, одолев команду Японии.

Финальный матч прошел в Москве в воскресенье, 29 августа. Команда под руководством старшего тренера Михаила Лихачева обыграла сборную Японии — 5:2.

Благодаря этой победе Россия победила в мировом первенстве уже в третий раз: до этого пляжные футболисты добивались успеха на чемпионатах мира в 2011 и 2013 годах. Радость спортсменов после финального свистка была безграничной.

Ранее Gazeta.SPb.ru показывала, как прошел Red Bull Невский Sup. В ней приняли участие 400 спортсменов, только 60 человек попали в финал.