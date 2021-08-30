Рабочий завода в Петербурге упал с пятиметровой высоты

Рабочий завода в Петербурге упал с пятиметровой высоты
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Фрунзенском районе Петербурга в больницу госпитализировали 24-летнего мужчину, упавшего с высоты.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло поздно вечером 29 августа на заводе по производству бетонных смесей. Рабочий упал с высоты пяти метров на бетонную плиту. В 23:35 пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи на Будапештской.

Мужчине диагностировали кататравму, сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану затылка, закрытый перелом костей таза и позвоночника. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Медики сообщили об этом в полицию. Стражи порядка выяснили, что он упал по неосторожности. Противоправных действий не совершалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на петербуржца напали с топором на 2-м Муринском.

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