Рабочий завода в Петербурге упал с пятиметровой высоты

Во Фрунзенском районе Петербурга в больницу госпитализировали 24-летнего мужчину, упавшего с высоты.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло поздно вечером 29 августа на заводе по производству бетонных смесей. Рабочий упал с высоты пяти метров на бетонную плиту. В 23:35 пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи на Будапештской.

Мужчине диагностировали кататравму, сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану затылка, закрытый перелом костей таза и позвоночника. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Медики сообщили об этом в полицию. Стражи порядка выяснили, что он упал по неосторожности. Противоправных действий не совершалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на петербуржца напали с топором на 2-м Муринском.