Петербуржец стал фигурантом уголовного дела после избиения знакомого

В Петербурге задержан мужчина, избивший на улице знакомого.

Потасовка случилась у дома №26 по проспекту Энергетиков. С места происшествия в тяжелом состоянии был госпитализирован 40-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, прибывшие правоохранители установили, что в 5 часов утра у указанного дома 29-летний гражданин одного из среднеазиатских государств во время ссоры руками и ногами избил потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что братья до смерти избили задолжавшего им деньги петербуржца.