Голикова: пенсионеры получат единовременную выплату 2 сентября

Голикова: пенсионеры получат единовременную выплату 2 сентября
Татьяна Голикова рассказала о порядке получения пенсионерами выплаты. Фото: kremlin.ru

Единовременная выплата в 10 тыс. рублей пенсионерам, которые получают пенсию на карту, будет перечислена в четверг, 2 сентября. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

Об этом стало известно во вторник, 30 августа. По ее словам, план данных выплат, которые будут проводить по поручению президента России Владимира Путина, проработали детально.

Как сообщили «РИА Новости», Голикова отметила, что пенсионеры, получающие пенсии через Почту России, получат единовременные выплаты в тот же день, что и пенсию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала следующего года долгожители Петербурга смогут получить единовременную выплату к юбилею. Пенсионеры, которым исполнилось 90 получат 15 тысяч рублей, 95 лет — 20 тысяч рублей, 100 лет и далее каждый год — 25 тысяч рублей.

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