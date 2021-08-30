Каждое лето в Петербурге может быть аномально жарким

В Петербурге была аномальная жара этим летом. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

В Петербурге была аномальная жара этим летом. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

Власти уже сейчас думают о подготовке к следующему летнему сезону.

Зампредседателя комитета по природопользованию Иван Серебрицкий заявил, что, кажется, каждое лето в Санкт-Петербурге теперь будет выдаваться аномально жарким. Уже сейчас власти думают над подготовкой к следующему летнему сезону, добавил он.

С ним согласился директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов. Он полагает, что с каждым годом средняя температура воздуха будет повышаться на 1,1 градус тепла.

Напоминаем, что этим летом петербуржцы изнывали от непривычной жары. Город побил около восьми температурных рекордов. Порой воздух прогревался до плюс 35 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жара виновата в запредельных ценах на смородину и крыжовник в Петербурге.