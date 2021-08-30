Каждое лето в Петербурге может быть аномально жарким

Каждое лето в Петербурге может быть аномально жарким
В Петербурге была аномальная жара этим летом. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

Власти уже сейчас думают о подготовке к следующему летнему сезону.

Зампредседателя комитета по природопользованию Иван Серебрицкий заявил, что, кажется, каждое лето в Санкт-Петербурге теперь будет выдаваться аномально жарким. Уже сейчас власти думают над подготовкой к следующему летнему сезону, добавил он.

С ним согласился директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов. Он полагает, что с каждым годом средняя температура воздуха будет повышаться на 1,1 градус тепла.

Напоминаем, что этим летом петербуржцы изнывали от непривычной жары. Город побил около восьми температурных рекордов. Порой воздух прогревался до плюс 35 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жара виновата в запредельных ценах на смородину и крыжовник в Петербурге.

аномальная жара лето новости СПб температура


 

Новости партнеров
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Капитану полиции в Петербурге грозит до 20 лет тюрьмы из-за наркотиков
Как отличить симптомы коронавируса от гриппа
Вакцинация от гриппа в Петербурге: опасно ли смешивать с прививкой от COVID-19
Каждое лето в Петербурге может быть аномально жарким
Добралась домой со вспоротым животом: жертва нападения в Полежаевском парке ...
Стали известны новые подробности об iPhone 13
Испытания петербургской вакцины от COVID-19 начнутся до конца года
Голикова: пенсионеры получат единовременную выплату 2 сентября