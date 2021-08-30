В здании Биржи откроется Музей геральдики и наград

Закончить работы на объекте планируют уже в ноябре 2021 года.

В Санкт-Петербурге завершают реставрационные работы в здании Биржи. Там готовится к открытию Музей геральдики и наград, а также помещения для временных выставок, конференц-зал и библиотека. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» сегодня, 30 августа.

Решение об открытии Музея геральдики и наград приняли еще в 2013 году. На трех этажах расположится пять анфилад, которые не будут связаны между собой. Экспозицию на первом этаже посветят российской геральдики, на втором расскажут историю развития геральдики в мире, а на третьем будут открывать временные выставки.

В Центральном зале Биржи можно будет проводить масштабные торжественные церемонии, посвященные Дню гвардии, Дню государственного флага, Дню России. Также в здании Биржи будут вручать государственные награды.

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