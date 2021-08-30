Легкоатлет из Петербурга завоевал бронзу, превозмогая боль в колене

Спортсмен занял третье место, несмотря на травму.

Легкоатлет из Санкт-Петербурга Артем Калашян занял третье место в финале Паралимпиады в Токио. Он отличился в беге на 100 метров, несмотря на травму и боль в колене. Об этом пишет сегодня, 30 августа, РИА Новости.

Первое место также занял россиянин Дмитрий Сафронов, который установил мировой рекорд – 11,39 секунды. Прошлый рекорд принадлежал петербуржцу – 11,77.

Калашян заверил, что рад за своих коллег и ни в коем случае не расстраивается из-за третьего места. Спортсмен получил травму во время тренировки и считает, что выступил бы лучше, будь с ним все в порядке.

«Я сильно не расстроен, что Дима мировой рекорд побил. Это спорт, сегодня он поставил рекорд, завтра я поставлю»,

— сказал Калашян журналистам.

Спортсмена уже поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он также поблагодарил наставников Калашяна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия победила в чемпионате мира по пляжному футболу.