В Ленобласти заключили под стражу мужчину, подозреваемого в избиении матери

Женщина получила серьезные травмы и скончалась.

В Тосненском районе арестовали мужчину, подозреваемого в избиении матери. Из-за серьезности полученных травм женщина умерла. Об этом сообщили в СК РФ по Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на 26 августа. По предварительным данным, между мужчиной и женщиной произошел конфликт, который стал причиной рукоприкладства. Сын якобы несколько раз ударил мать – в голову и в область грудной клетки. В итоге женщина скончалась на месте.

На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двум братьям предъявили обвинение в разбое и смертельном избиении.