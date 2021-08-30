Двум братьям предъявили обвинение в разбое и смертельном избиении

Двум братьям предъявили обвинение в разбое и смертельном избиении
Мужчину избили в квартире на Маршала Казакова, 40/1. Фото: google.maps

В Петербурге следственные органы расследуют уголовное дело о разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Как сообщили в петербургском управлении СК, фигурантами по делу проходят два родных брата, 1993 и 1998 годов рождения. Им предъявлено обвинение по п. «в» ч.4 ст. 162, ч.4 ст. 111 УК РФ.

Преступление произошло 28 августа в квартире на проспекте Маршала Казакова. По версии правоохранителей, подвыпившие братья напали на своего 32-летнего знакомого, который задолжал им деньги. Они жестоко избили потерпевшего руками и ногами, в результате чего он умер на месте происшествия.

Решается вопрос об аресте обвиняемых.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что братья до смерти избили задолжавшего им деньги петербуржца. В субботу в полицию обратилась женщина, проживающая на улице Маршала Казакова, 40/1. Она рассказала, что нашла в квартире труп избитого 32-летнего сожителя.

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