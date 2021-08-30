От неизвестного вируса в Индии за сутки погибло 12 детей

В некоторых медучреждениях нет мест для госпитализации. Фото: unsplash

В некоторых медучреждениях нет мест для госпитализации. Фото: unsplash

В Индии от неизвестной вирусной лихорадки погибли 68 человек, из них 40 — дети.

Это количество жертв только приблизительное, так как государственные органы ведут счет погибших в медучреждениях Индии. Об этом сообщает ТАСС.

Очаг распространения болезни — штат Уттар-Прадеш на севере Индии. Из-за очень сильной жары, наблюдающейся в этом регионе число заболевших только увеличивается.

В некоторых медучреждениях нет мест для госпитализации и из-за этого врачам приходиться помещать больных в больницы, где проходят лечение люди, заразившиеся ковидом.

Среди главных причин лихорадки — это не соблюдение санитарных норм и москиты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что индийские археологи проводили раскопки в штате Тамил Наду и нашли древние захоронения и строения, указывающие на то, что на этом месте раньше был процветавший город. В одной из могил нашли уникальный кинжал.