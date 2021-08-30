Комтранс Петербурга может сэкономить в 2022 году пять млрд рублей

Также в городе хотят купить 600 новых трамваев в ближайшие семь лет. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Также в городе хотят купить 600 новых трамваев в ближайшие семь лет. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Петербургский комитет по транспорту запросил дополнительные 4,7 млрд рублей на закупку вагонов для метро города.

Так, если вопрос с деньгами из федерального бюджета будет решен, то еще финансирование из бюджета Петербурга будет ненужным. Об этом сообщает 78.ru.

В ближайшие десять лет в Северной столице планируют купить около тысячи новых вагонов. Каждый год хотят закупать от 70 до 112 вагонов. На это понадобится 129,3 млрд рублей. Ранее Смольный запросил на это 97 млрд рублей.

Также в городе хотят купить 600 новых трамваев в ближайшие семь лет. Появятся 15 скоростных магистральных дорог и станет больше скорость передвижения по отдельным направлениям. На это уйдет 123 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 31 августа в Петербурге на дамбе проведут работы. На дамбе Санкт-Петербурга проведут работы по техобслуживанию