Первый город-миллионник может появиться на Дальнем Востоке

Владивосток благодаря объединению с соседнем городом и строительству города-спутника может стать первым городом-миллионником на Дальнем Востоке.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что если объединить Владивосток с Артемом. а еще построить город-спутник и привлечь туда 300 тысяч человек, на Дальнем Востоке может появиться первый город-милионник. Об этом сообщает РБК.

Чекунов объяснил, что министерство сейчас и правда занимается бизнес-моделью создания города-спутника. Министр отметил, что Владивосток может стать одним из самых привлекательных городов в стране.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-премьер России Виктория Абрамченко поддержала инициативу министра обороны Сергея Шойгу о строительстве в Сибири трех-пяти больших городов, которые станут экономическими центрами.