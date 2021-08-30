Мужчина упал в лестничный пролёт в Московском районе

Мужчина упал в лестничный пролёт в Московском районе
Сотрудники МЧС незамедлительно приехали на помощь. Фото: flickr.com

Накануне в Московском районе Северной столицы мужчина упал в лестничный пролёт.

Происшествие случилось около 11 часов вечера на Благодатной улице, 47. Мужчина, в в пьяном состоянии упал в лестничный пролёт. Об этом сообщает 78.ru.

Сотрудники МЧС незамедлительно приехали на помощь. На машине скорой помощи госпитализировали мужчину с ушибом головы и повреждением спины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лужском районе со строительных конструкций церкви в Торошковичах упал 13-летний отрок-прихожанин. К счастью, он сорвался с небольшой высоты, поэтому отделался ушибами. Инцидент произошел сегодня утром. 13-летний мальчик по непонятной причине залез на строительные леса, после чего поскользнулся и пролетел около двух метров. Его госпитализировали с ушибами уха и руки, сейчас он находится в больнице.

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