Диетолог: клюква и брусника помогут усилить иммунитет в преддверии холодов

Клюква и брусника — самые полезные ягоды из-за высокого содержания витамина С и других веществ. Об этом заявила диетолог Ирина Лизун.
Эти осенние ягоды могут долго храниться без какой-либо термической обработки, в них мало сахара. В них большое количество биофлавоноидов, антиоксидантов, они полезны для иммунитета. Об этом сообщает Sputnik.
Бруснику можно залить водой, чтобы она хорошо хранилась и в холодильнике, и в погребе. Ягоды можно употреблять и с различными мясными блюдами. Они отлично сочетаются с белком.
Также будут полезны для организма в преддверии холодов арбузы. Эти плоды содержат множество витаминов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что брусника созрела в лесах Ленинградской области , несмотря на жаркое лето. Об этом рассказал автор видеоблога «Каждой твари по паре» Павел Глазков.