Врач рассказал, какие анализы надо сдать после ковида

Всем переболевшим коронавирусом нужно сдать общий анализ крови. Об этом заявил врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков.

«Еще надо проверить свертывание крови, достаточно сделать короткую коагулограмму», — цитирует его радио Sputnik.

При ковиде повышается свертываемость крови, а это увеличивает риск тромбоза. Врач также отметил, что еще следует сдать тест на наличие антител и их уровень.

По последним данным, в России выявлено 6 901 152 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 182 429 летальных исходов, выздоровели 6 162 430 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые из Британии проследили за тем, как со временем изменились основные симптомы ковида. С весны по зиму прошлого года пациенты больше всего жаловались на кашель, боли в горле, потерю вкуса, лихорадку и обоняния.