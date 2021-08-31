В Калифорнии из-за лесного пожара эвакуировали около 30 тыс. человек

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил ЧП в округах Альпин, Амадор и Плэйсер из-за пожара «Калдор».

В результате пожара были эвакуированы около 30 тыс. человек, говорится в сообщении офиса губернатора штата. Пожар начался в середине августа в горных малообитаемых районах Сьерра-Невады на востоке штата. В понедельник площадь пожара превысила 700 квадратных километров.

Город Гринвилл в Калифорнии был почти полностью уничтожен природным пожаром.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за того, что на полигоне ТБО «Новосёлки», где мусор размещают на хранение, обеззараживают и перерабатывают, произошло возгорание, Управление Роспотребнадзора решило исследовать воздух на местности.