Число умерших от неизвестной вирусной лихорадки Индии достигло 68

Число умерших от неизвестной вирусной лихорадки Индии достигло 68
Это только примерное число умерших. Фото: Pixabay

За прошедшие сутки жертвами неизвестной вирусной лихорадки в индийском северном штате Уттар-Прадеш стали 12 детей. Общее число умерших этой болезни в регионе выросло 68 человек, 40 из них дети.

По информации PTI , это только примерное число умерших, без учета погибших от лихорадки в частных больницах и тех, кто умер дома, не обратившись за медицинской помощью.

Очаг вирусной лихорадки зафиксирован в западных районах Уттар-Прадеша. Наибольшее число заболевших выявлено в сельской местности в районах Агра, Матхура и Фирозабад. Переносчиками заболевания -называют москитов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что индийские медики рассказали, какие долгосрочные последствия ждут организм после перенесенного коронавируса. Они назвали внутренние органы, которые оказываются поражены коронавирусом.

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Число умерших от неизвестной вирусной лихорадки Индии достигло 68
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