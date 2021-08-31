Число умерших от неизвестной вирусной лихорадки Индии достигло 68

За прошедшие сутки жертвами неизвестной вирусной лихорадки в индийском северном штате Уттар-Прадеш стали 12 детей. Общее число умерших этой болезни в регионе выросло 68 человек, 40 из них дети.

По информации PTI , это только примерное число умерших, без учета погибших от лихорадки в частных больницах и тех, кто умер дома, не обратившись за медицинской помощью.

Очаг вирусной лихорадки зафиксирован в западных районах Уттар-Прадеша. Наибольшее число заболевших выявлено в сельской местности в районах Агра, Матхура и Фирозабад. Переносчиками заболевания -называют москитов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что индийские медики рассказали, какие долгосрочные последствия ждут организм после перенесенного коронавируса. Они назвали внутренние органы, которые оказываются поражены коронавирусом.