В мире COVID-19 зафиксирован более чем у 218 млн граждан

Ковид и грипп передаются воздушно-капельным путем и при контакте. Фото: unsplash

Ковид и грипп передаются воздушно-капельным путем и при контакте. Фото: unsplash

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 218 млн 56 тыс. 522 человека.

По данным SCMP на вторник, 31 августа, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 526 тыс. 709 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 39 млн 946 тыс. 708 человека, на втором месте Индия — 32 млн 768 тыс. 880, затем идет Бразилия 20 млн 752 тыс. 281 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 918 тыс. 965 человек, умер 183 тыс. 224 пациента.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Векторе» создали вакцину, защищающую от всех штаммов коронавируса.