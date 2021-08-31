Инфекционист рассказал об опасности дельта-штамм для детей

У детей стали чаще диагностировать массивные поражения легких и тромбозы. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

У детей стали чаще диагностировать массивные поражения легких и тромбозы. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Из-за преобладания дельта-штамма коронавируса дети болеют более тяжело, чем год назад. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, дети точно так же, как и взрослые подвержены заболеванию дельта-штаммом вируса. И добавил, что сейчас и дети, и взрослые болеют коронавирусом тяжелее, чем год назад.

Как сообщили «РИА Новости», специалист отметил, что у детей стали чаще диагностировать массивные поражения легких и тромбозы.

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