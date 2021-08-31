Под Петербургом нашли белый гриб-гигант

Под Петербургом нашли белый гриб-гигант
Мужчина нашел в Ленобласти огромный гриб. Фото: "Грибы и грибники СПб"

В Ленинградской области был найден гриб огромного размера. Мужчина поспешил поделиться в Интернете своей находкой.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Грибы и грибники СПб» 30 августа, вес такого грибочка составил 576 граммов.

Отправляясь в лес, мужчина вряд ли рассчитывал на такой крупный улов. Однако петербуржцу очень повезло, он нашел гигантский белый гриб.

Также счастливчик указал координаты, где ему встретился такой гриб. Он был найден в районе станции Гвардейское в Выборгском районе Ленобласти.

Горожанин указал, что размеры гриба хоть и внушительные, однако боровик оказался абсолютно чистым.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти невредимым нашелся мужчина, собиравший грибы в лесу.

Гриб гриб-гигант ленобласть лес


 

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