Под Петербургом нашли белый гриб-гигант

В Ленинградской области был найден гриб огромного размера. Мужчина поспешил поделиться в Интернете своей находкой.
Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Грибы и грибники СПб» 30 августа, вес такого грибочка составил 576 граммов.
Отправляясь в лес, мужчина вряд ли рассчитывал на такой крупный улов. Однако петербуржцу очень повезло, он нашел гигантский белый гриб.
Также счастливчик указал координаты, где ему встретился такой гриб. Он был найден в районе станции Гвардейское в Выборгском районе Ленобласти.
Горожанин указал, что размеры гриба хоть и внушительные, однако боровик оказался абсолютно чистым.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти невредимым нашелся мужчина, собиравший грибы в лесу.