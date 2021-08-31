Испытания своей вакцины и падение заболеваемости: COVID-19 в Петербурге 31 августа

В Петербурге, наконец, начинает снижаться заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Окончательно стабилизировать положение, возможно, поможет новая вакцина, которую разрабатывают специалисты из Северной столицы.

С начала пандемии в Петербурге заболеть коронавирусом успели более 575 тыс. человек. К 30 августа за сутки COVID-19 подтвердили у 549 жителей. Цифры эти гораздо меньше, чем в начале и середине лета.

Ранее оперативный штаб по борьбе с инфекцией отмечал: после выходных заболеваемость в городе упала в три раза. Накануне Северная столица даже опустилась на третье место в рейтинге по числу заболевших в российских регионах.

Отмечалось также, что за неделю в Петербурге от коронавируса умерли почти 250 горожан.

В Смольном не устают повторять, что ключ к нормализации эпидемиологической обстановки – массовая вакцинация населения и создание коллективного иммунитета. В понедельник, 30 августа, сообщалось, что за сутки в городе от коронавируса привили более семи тысяч человек. Из них более пяти тысяч человек завершили полный цикл вакцинации.

Кроме того, накануне на центральную фармбазу Северной столицы поступила новая партия вакцины «Спутник V». В город привезли более 80 тысяч комплектов доз. Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, перед стартом нового учебного года в городе создали запас разных препаратов для вакцинации.

Среди них вскоре может оказаться и препарат, который создается в самом Петербурге. НИИ гриппа имени Смородинцева в Петербурге анонсировал клинические исследования собственной вакцины от коронавируса. Начать их хотят до конца года. Доклинические исследования уже завершились, сейчас институт готовит документы на одобрение следующего этапа испытаний. Предполагается, что новая вакцина будет формировать в организме человека иммунитет и к коронавирусу, и к гриппу А.