Испытания петербургской вакцины от COVID-19 начнутся до конца года

Испытания петербургской вакцины от COVID-19 начнутся до конца года
Доклинические исследования уже завершились. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

НИИ гриппа имени Смородинцева в Петербурге анонсировал клинические исследования собственной вакцины от коронавируса.

Директор учреждения Дмитрий Лиознов сообщил, что клинические испытания новой вакцины от COVID-19планируют начать до конца года. Он рассказал, что доклинические исследования уже завершились, сейчас институт готовит документы на одобрение следующего этапа испытаний.

Лиознов подчеркнул, что препарат от НИИ гриппа будет формировать в организме человека иммунитет как к коронавирусу, так и к гриппу А.

«Я надеюсь, что если все будет хорошо, то до Нового года мы начнем клиническое исследование», — заключил он.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Векторе» создали вакцину, защищающую от всех штаммов коронавируса. Препарат эффективен против циркулирующих штаммов: как тех, которые встречаются редко, так и тех, которые сейчас особенно распространены.

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