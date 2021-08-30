Испытания петербургской вакцины от COVID-19 начнутся до конца года

НИИ гриппа имени Смородинцева в Петербурге анонсировал клинические исследования собственной вакцины от коронавируса.

Директор учреждения Дмитрий Лиознов сообщил, что клинические испытания новой вакцины от COVID-19планируют начать до конца года. Он рассказал, что доклинические исследования уже завершились, сейчас институт готовит документы на одобрение следующего этапа испытаний.

Лиознов подчеркнул, что препарат от НИИ гриппа будет формировать в организме человека иммунитет как к коронавирусу, так и к гриппу А.

«Я надеюсь, что если все будет хорошо, то до Нового года мы начнем клиническое исследование», — заключил он.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Векторе» создали вакцину, защищающую от всех штаммов коронавируса. Препарат эффективен против циркулирующих штаммов: как тех, которые встречаются редко, так и тех, которые сейчас особенно распространены.