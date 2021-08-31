В Кузьмолово Ленобласти заменили «поставщика» тепла и горячей воды

В дома вернулись горячая вода. Отопление в Кузьмолово должны дать в срок. Фото: Pixabay

В дома вернулись горячая вода. Отопление в Кузьмолово должны дать в срок. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе Ленинградской области в одном из поселков решили поменять фирму, которая занималась обеспечением жителей теплом и горячей водой. Теперь в Кузьмолово за это возьмется ООО «ГТМ-теплосервис».

Об этом 31 августа сообщает пресс-служба администрации губернатора Ленобласти.

Решение приняли на совещании, которым руководил заместитель председателя правительства 47-ого региона по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин.

Так, жителям поселка вовремя придет тепло. Кроме того, сегодня, во вторник, в Кузьмолово восстанавливают горячее водоснабжение. Воду отключила прежняя организация. До некоторых домов горячая вода уже дошла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургскую Военно-медицинскую академию скоро подключат к горячей воде.