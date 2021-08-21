Петербургскую Военно-медицинскую академию скоро подключат к горячей воде

Петербургскую Военно-медицинскую академию скоро подключат к горячей воде
Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова находится на улице Академика Лебедева. Фото: Google View

Специалисты уже начали ремонт аварийной трубы и в ближайшее время в Военно-медицинской академии будет горячая вода.

Как сообщает «Фонтанка», ссылаясь на «Теплосети Санкт-Петербурга», в Северной столице экстренно созвали комиссию, которая занимается обеспечением корпусов Военно-медицинской академии горячим водоснабжением.

В данный момент уже идут ремонтные работы, направленные на устранение дефекта трубы.

Представители предприятия объяснили, что работы были начаты с 21:00 20 августа. В компании пообещали, что технологическое нарушение вскоре будет устранено и будут произведены необходимые подключения близлежащих зданий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трубу прорвало у жилого дома на проспекте Просвещения.

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