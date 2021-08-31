Владимир Путин уволил пять генералов МВД

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от своих должностей пять генералов Министерства Внутренних Дел.

Как сообщает «Коммерсантъ» во вторник, 31 августа, причина увольнения некоторых в том, что еще пару лет назад они поручились за начальника камчатской полиции, который попал под уголовное преследование.

Глава государства решил, что со своих должностей уйдут сразу пять высокопоставленных сотрудников Министерства.

В том числе сняли двух заместителей начальника московской полиции — Наталью Агафьеву и Андрея Понорце.

Кроме того, работы лишились два генерала, занимавших высокие посты в центральном аппарате МВД. Один из них — Дмитрий Шаробаров, более десяти лет руководивший Главным управлением на транспорте МВД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Китае наказали 15 чиновников, допустивших новую вспышку COVID.