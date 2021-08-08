В Китае наказали 15 чиновников, допустивших новую вспышку COVID

Китайских чиновников в городе Нанкин в провинции Цзянсу наказали за допущенную ими вспышку коронавируса.

Всего наказанию подверглись 15 должностных лиц за допущенную или вспышку коронавируса в местном аэропорту. В результате из аэровокзала вирус распространился по всей стране.

Как сообщило издание Global Times, среди тех, кого обвинили, — городские чиновники, чиновники выше рангом и сотрудники аэропорта. В частности, главу комиссии Нанкина по здравоохранению Фана Чжунъю сняли с поста за некачественную работу и вынесли ему «серьезное предупреждение».

Также задержан замгендиректора компании Eastern Airports Ван Чао. Эта организация занимается контролем за заражениями в аэропорту.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США выступили с третьей частью доклада, который призван доказать причастность Китая к утечке вируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Первую часть политик озвучил еще в сентябре прошлого года.