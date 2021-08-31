АО «ЛОЭСК» проложил электросетевую инфраструктуру в новые корпусах ЖК в Янино

АО &#171;ЛОЭСК&#187; проложил электросетевую инфраструктуру в новые корпусах ЖК в Янино
АО "ЛОЭСК" проложил электроинфраструктуру в новые корпусах ЖК Фото: Pexels

АО «ЛОЭСК» завершило работы по строительству электросетевых объектов для электроснабжения новых зданий в жилом комплексе «Ясно.Янино» во Всеволожском районе Ленинградской области.

Чтобы подключить корпуса 8.3 и 8.6, энергетики построили на территории ЖК трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ и проложили кабельные линии 10 кВ от подстанции «Слобода», принадлежащей АО «ЛОЭСК», и кабельные линии 0,4 кВ.

Максимальная мощность необходимая для электроснабжения корпуса 8.3 и 8.6 (второй этап строительства) составляет 457,4 кВт. Общая заявленная мощность всего жилого комплекса 3800 кВт.

Все работы со своей стороны компания «ЛОЭСК» выполнила в требуемые сроки, что способствует беспрепятственному вводу в эксплуатацию построенных корпусов 8.3 и 8.6 в ЖК «Ясно.Янино».

Справка:

АО «ЛОЭСК» — вторая по величине электросетевая компания на территории Ленинградской области и одно из крупнейших предприятий коммунальной энергетики в Российской Федерации. В состав компании входят 6 филиалов, обеспечивающих электроснабжение 18 районов Ленинградской области с населением более 1,8 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что к электроснабжению в Ленинградской области подключили сразу несколько социально-важных объектов.

ЛОЭСК электросетевая инфраструктура янино


 

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