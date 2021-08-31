«Яндекс» выкупит доли Uber в ряде проектов

Компания «Яндекс» полностью выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке», а также в беспилотном подразделении. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Uber сохранит долю в «Яндекс.Такси», но она снизится до 29%. В самой группе сохранятся сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов.

Доля «Яндекса» в «Яндекс.Такси» увеличится до 71%. В течение двух лет сможет приобрести оставшуюся часть за $1,8–2 млрд.

Общая сумма сделки составит $1 млрд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Яндекс» запустил сервис «Сплит». Он позволяет покупателям расплачиваться за товары «Яндекс.Маркета» по частям. Сейчас эта функция возможна только для некоторых при покупке у продавцов, которые используют службу доставки «Яндекс.Маркета». «Яндекс» не будет брать с продавцов комиссию за использование «Сплита». Ее введут позднее, отмечает сервис.