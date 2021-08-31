В Петербурге может появиться пересадочный тариф на наземном транспорте

В Петербурге могут ввести пересадочный тариф. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге могут ввести пересадочный тариф. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В связи с началом транспортной реформы, запланированной на апрель 2022 года, общественный транспорт Петербурга могут ждать перемены. Например, пересадочный тариф.

Как сообщают Невские Новости 30 августа, предполагается, что в течение часа пассажир по этому тарифу сможет сделать одну пересадку.

Такой тариф намереваются приспособить для наземного транспорта. Пересесть из метрополитена в трамвай или троллейбус будет нельзя.

Пересадочный тариф будет браться в виде небольшой доплаты к стоимости проезда по «Подорожнику» или банковской карте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге со следующего года может подорожать проезд в общественном транспорте. Если цена поднимется, то на два рубля.