Кто из петербуржцев получит выплаты в сентябре

В сентябре этого года петербуржцы получать дополнительные выплаты. Gazeta.SPb рассказывает, кто и на какую помощь может рассчитывать в Петербурге.

Во вторник, 31-го августа, на портале правовой информации появились указы президента России, которые предусматривают единовременные выплаты военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

Военные, курсанты, сотрудники МВД, прокуратуры, Росгвардии, ФСИН и других государственных органов получат по 15 тысяч рублей. Деньги пообещают перечислить в сентябре.

Еще одна категория граждан, которая может рассчитывать на поддержку, — пенсионеры. Правительство выделило более 454 млрд рублей, чтобы выплатить работающим и неработающим пенсионерам по 10 тысяч рублей.

Именно в Петербурге на такую же выплату могут рассчитывать учителя. Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что педагоги получат по 10 тысяч рублей в честь начала учебного года.

Как отмечал Беглов, к нему обратились руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский с просьбой поддержать педагогов.

Уточнялось, что выплаты получат не только учителя, но и воспитатели и преподаватели колледжей.

Как писала Gazeta.SPb, в России уже потратили более 200 миллиардов рублей на единовременные выплаты для школьников. Они предназначаются на подготовку детей к школе. Выплата полагается школьникам, а также гражданам с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они оканчивают школу позже в связи с особенностями здоровья. Заявления будут принимать до 1 ноября. Подать его можно через портал «Госуслуги». Подготовьте, паспорт, СНИЛС и данные детей – их необходимо будет ввести при заполнении заявления.

Отметим, что с начала следующего года выплаты к своим юбилеям начнут получать долгожители Петербурга. Пенсионеры, которым исполнилось 90 получат 15 тысяч рублей, 95 лет — 20 тысяч рублей, 100 лет и далее каждый год — 25 тысяч рублей.