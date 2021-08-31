Правительство запретило госзакупки импортных микросхем и ноутбуков

Российское правительство по предложению Минпромторга запретило госзакупки импортных ноутбуков, планшетов, компьютеров и серверов.

Как сообщили в министерстве, под запрет попадают госзакупки импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции.

В отношении остальной электронной и медицинской техники госзаказчики теперь обязаны отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортный товар, при наличии хотя бы одной заявки с предложением поставить электронику отечественного производства.

В этом случае запрет вводится в отношении коммуникационного оборудования, охранно-пожарных сигнализаций, звуковой аппаратуры, мониторов, навигационной и измерительной аппаратуры, томографов, рентген-аппаратов, эндоскопических комплексов, электрокардиографов и прочей электроники.

По словам замминистра промышленности и торговли Василия Шпака, ведомство будет и в дальнейшем усложнять доступ импортной продукции в тех сферах, где есть отечественные аналоги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России запретили продавать товары с помощью уличной звуковой рекламы.