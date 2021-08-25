В России запретили продавать товары с помощью уличной звуковой рекламы

Звуковая реклама негативно влияла на жизнь людей, создавая социальную напряжённость. Фото: pixabay.com

Звуковая реклама негативно влияла на жизнь людей, создавая социальную напряжённость. Фото: pixabay.com

Горожанам, на домах которых установлены громкоговорители, приходилось бесконечно слушать одинаковые сообщения. Так на территории Российской Федерации 25 августа начал действовать закон, который препятствует рекламированию товаров и услуг с помощью звукового оборудования, смонтированного на зданиях и сооружениях.

Как сообщает пресс-служба Государственной думы, запрет коснется рекламы, которая транслируется через звукотехническое оборудование, установленное на зданиях, в том числе и на жилых домах.

При обнаружении нарушения закона «О рекламе», в который были внесены поправки, организациям будет выписан штраф.

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