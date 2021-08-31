В Подмосковье нашли обезглавленный труп мужчины

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Фото: СК РФ по Ленобласти
. В причинах его смерти разбираются криминалисты. Фото: СК РФ

В Московской области местные жители обнаружили мертвого мужчину и отдельно лежащую от него голову.

Как сообщает РЕН ТВ, труп был найден в воскресенье, 29 августа, в лесополосе в деревне Борисово в городском округе Серпухов. Обезглавленное тело лежало у дерева рядом с линией электропередачи, а его голова была в метре от тела. При этом на голове была надета шапка.

По предварительной оценке, смерть мужчины наступила около восьми месяцев назад, в начале года. В причинах его смерти разбираются криминалисты.

Главное следственное управление СК по Московской области организовало проверку по факту обнаружения трупа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Петербургом нашли машину с двумя трупами. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что они задохнулись газом.

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