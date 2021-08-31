В Ижевске убили отказавшегося кукарекать с балкона мужчину

В Ижевске под суд пойдет 58-летний житель, подозреваемый в убийстве собутыльника. Правоохранители полагают, что он зарезал его за отказ кукарекать с балкона.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Инцидент произошел в квартире дома на улице 10 лет Октября. Как считает следствие, обвиняемый и потерпевший выпили и решили сыграть в шашки. Они условились, что проигравший выйдет на балкон и громко прокричит «кукареку». Однако после проигрыша потерпевший отказался это делать, из-за чего обвиняемый пришел в ярость и ударил собутыльника ножом в сердце.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Подмосковье нашли обезглавленный труп мужчины.