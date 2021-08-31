Instagram начнет блокировать пользователей без указанной даты рождения

Instagram закроет доступ пользователям, у которых не указана дата своего рождения в разделе с личной информацией. Фото: unsplash

Instagram закроет доступ пользователям, у которых не указана дата своего рождения в разделе с личной информацией. Фото: unsplash

Компания Facebook закроет доступ к принадлежащей ей социальной сети Instagram пользователям, у которых не указана дата своего рождения в разделе с личной информацией.

Об этом говорится в пресс-релизе IT-корпорации. В компании пояснили, что приняли такое решение, чтобы создать для молодых людей более безопасное пространство для творчества.

Информация о дате рождения поможет ограничить параметры управления рекламой для несовершеннолетней аудитории, а также ввести некоторые другие инструменты для создания более приватного сообщества пользователей.

«Мы покажем вам уведомление несколько раз, и если вы не указали нам свой день рождения к определенному моменту, вам нужно будет поделиться им, чтобы продолжить использование Instagram», — сообщили в Facebook.

Кроме того, информация о возрасте будет необходима для открытия ряда постов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новые аккаунты детей до 16 лет в Instagram будут закрытыми.