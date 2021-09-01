McDonald’s решил официально стать «Макдаком» в России

McDonald&#8217;s решил официально стать «Макдаком» в России
Россияне часто используют слово «макдак» для сленгового обозначения McDonald’s. Фото: pixabay.com

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в России решила официально стать «Макдаком». Компания зарегистрирует на территории страны соответствующий товарный знак.

Россияне часто используют слово «макдак» для сленгового обозначения McDonald’s. Заявка на новый товарный знак в нескольких вариантах написания подана в Роспатент.

Как рассказали в пресс-службе сети, решение принималось в соответствии с планами по защите бренда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Макдональдс» в этом году вложит в РФ до 10 млрд рублей и откроет 82 точки по стране. Также планируется расширяться на Дальнем Востоке. «Макдоналдс» увеличит свой штат, наняв до конца этого года до 6 тыс. новых сотрудников.

McDonald’s Макдоналдс


 

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